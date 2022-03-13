Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor (1) - Son Dakika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor (1)

13.03.2022 14:23

Son dakika gündem haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da bulunan konutundan Vahdettin Köşkü'ne geldi. Ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis köşke giriş yaptı. Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile saat 14.00'te öğle yemeğinde araya geldi.  Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilere dair konuların ele alınması, güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

- İstanbul
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor (1)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor (1)

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşüyor (1) - Son Dakika
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