CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞÜYOR - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞÜYOR

13.03.2022 19:58

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da bulunan konutundan Vahdettin Köşkü'ne geldi. Ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis köşke giriş yaptı. Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile saat 14.00'te öğle yemeğinde araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilere dair konuların ele alınması, güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞÜYOR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞÜYOR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞÜYOR

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞÜYOR - Son Dakika


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