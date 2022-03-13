CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞÜYOR - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da bulunan konutundan Vahdettin Köşkü'ne geldi. Ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis köşke giriş yaptı. Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile saat 14.00'te öğle yemeğinde araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilere dair konuların ele alınması, güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.