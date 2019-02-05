Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı Kabul Etti
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Görüşmeden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:21 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız
Erdoğan'ın Fiyatları Düşürmek İçin Dile Getirdiği Tanzim Satış Nedir?
Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz
Yassine Benzia'nın Menajeri Djibril Niang: Benzia Sezon Bitince Lille'e Dönecek