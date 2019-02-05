Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı Kabul Etti

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Görüşmeden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
Görüşmeden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:21 Kaynak: AA

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