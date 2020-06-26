Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan
Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.
Görüşmede, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı. Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalındı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:09 Kaynak: DHA
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