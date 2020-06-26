Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı. Covid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalındı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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