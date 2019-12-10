Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisini kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisini kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Michael-Christos Diamessis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Diamessis'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:39 Kaynak: İHA
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