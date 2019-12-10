Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'ndeki kabulde Büyükelçi Michael-Christos Diamessis'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Diamessis'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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