Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan Beklentimiz Fetö, Pkk, Dhkp-C Terör Örgütü Mensuplarının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan Beklentimiz Fetö, Pkk, Dhkp-C Terör Örgütü Mensuplarının...

46 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:23 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Güncel
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