Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan Beklentimiz Fetö, Pkk, Dhkp-C Terör Örgütü Mensuplarının...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:23 Kaynak: AA
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