Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan Beklentimiz Terör Örgütü Mensuplarının Sığındığı Güvenli Bir...
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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ortak basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
ortak basın toplantısı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK
, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir."
Erdoğan: "Görüşmelerde, FETÖ'cu darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi, Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa Birliği
, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatından doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak, Avrupa Birliği tarafının da ahdine vefa göstermesini bekliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:44 Kaynak: AA
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