Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan Beklentimiz Terör Örgütü Mensuplarının Sığındığı Güvenli Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan Beklentimiz Terör Örgütü Mensuplarının Sığındığı Güvenli Bir...

21 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ortak basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ortak basın toplantısı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir."

Erdoğan: "Görüşmelerde, FETÖ'cu darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi, Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa Birliği, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatından doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak, Avrupa Birliği tarafının da ahdine vefa göstermesini bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:44 Kaynak: AA

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