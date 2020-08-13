Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ı Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye davet ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ı Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye davet ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yunanistan'ı Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye davet ediyorum." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:54
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan'ı Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye davet ediyorum.' - Son Dakika
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