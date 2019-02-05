Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan ile Aramızdaki Tüm Meselelerin Barışçıl Şekilde Çözülebileceğine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan ile Aramızdaki Tüm Meselelerin Barışçıl Şekilde Çözülebileceğine...

30 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çipras ile görüşme) İzmir ve Selanik arasında yolcu ve yük taşıma imkanı sağlayacak deniz seferlerinin başlatılması, İstanbul ve Selanik arasında hızlı demiryolu hattı kurulması ve İpsala Kipi Gümrük Kapısında ikinci köprünün tamamlanmasına dair projeleri görüştük."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:36 Kaynak: AA

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