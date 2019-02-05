Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan ile Aramızdaki Tüm Meselelerin Barışçıl Şekilde Çözülebileceğine...
30 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çipras ile görüşme) İzmir
ve Selanik arasında yolcu ve yük taşıma imkanı sağlayacak deniz seferlerinin başlatılması, İstanbul
ve Selanik arasında hızlı demiryolu hattı kurulması ve İpsala
Kipi Gümrük Kapısında ikinci köprünün tamamlanmasına dair projeleri görüştük."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:36 Kaynak: AA
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