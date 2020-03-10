Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan önce uluslararası hukuku bilmiyor. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan önce uluslararası hukuku bilmiyor. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan önce uluslararası hukuku bilmiyor.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan önce uluslararası hukuku bilmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan önce uluslararası hukuku bilmiyor. Bu konularda Sayın Miçotakis maalesef çok geri kalmış bir konumda. Kendisinin önce uluslararası hukuku öğrenmesi lazım. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni bir okuması lazım. Sınır hattında takındıkları tavrın bir cinayet olduğunu bilmeleri lazım". - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:11 Kaynak: İHA
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