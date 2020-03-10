Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan önce uluslararası hukuku bilmiyor. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan önce uluslararası hukuku bilmiyor.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan önce uluslararası hukuku bilmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan önce uluslararası hukuku bilmiyor. Bu konularda Sayın Miçotakis maalesef çok geri kalmış bir konumda. Kendisinin önce uluslararası hukuku öğrenmesi lazım. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni bir okuması lazım. Sınır hattında takındıkları tavrın bir cinayet olduğunu bilmeleri lazım". - ANKARA
Son Dakika Son Dakika: Erdoğan'dan Rusya'da "bekletilme" iddialarına yanıt: Putin beni kapıya kadar uğurladı Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandı Mültecilerin akın ettiği Midilli Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü Yunanistan'da koronavirüs sebebiyle eğitime 14 gün ara verildi