Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ile buluştu - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ile buluştu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da 'Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar' temalı yuvarlak masa toplantısı sonrasındaki imza törenini ardından kapalı formattaki Liderler Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ile buluştu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da 'Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar' temalı yuvarlak masa toplantısı sonrasındaki imza törenini ardından kapalı formattaki Liderler Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası liderlerin hatıra fotoğrafında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ile buluştu.


Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:34 Kaynak: DHA
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