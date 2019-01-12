Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre ve Sümeyye Kurt'un Nişan Yüzüklerini Taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre ve Sümeyye Kurt'un Nişan Yüzüklerini Taktı

23 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftin nişan yüzüklerini takması KOCAELİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisininin Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak için geldiği Kocaeli'nde Yunus Emre ve Sümeyye Kurt'un nişan yüzüklerini taktı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftin nişan yüzüklerini takması KOCAELİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisininin Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak için geldiği Kocaeli'nde Yunus Emre ve Sümeyye Kurt'un nişan yüzüklerini taktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:25 Kaynak: AA

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