Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre ve Sümeyye Kurt'un Nişan Yüzüklerini Taktı
23 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftin nişan yüzüklerini takması KOCAELİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisininin Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak için geldiği Kocaeli'nde Yunus Emre ve Sümeyye Kurt'un nişan yüzüklerini taktı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:25 Kaynak: AA
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