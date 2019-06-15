Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
2 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'den yurda döndü.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:07 Kaynak: AA
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