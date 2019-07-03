Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Japonya
ve ardından Çin Halk Cumhuriyeti
'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan "TC-TRK" uçağı, saat 01.45'te Esenboğa Havalimanı
'na indi.
Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Ankara Valisi Vasip Şahin
ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile; eşi Emine Erdoğan
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, MİT Başkanı Hakan Fidan
, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da Ankara'ya geldi.