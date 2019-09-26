Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

46 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD'dan yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD'dan yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.30'da "TC-TRK" uçağıyla Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer karşıladı.

Recep Tayyip Erdoğan, New York, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem sonrası köprülerde hasar meydana geldiği iddia edildi
Babel'den deprem sonrası paylaşım: İstanbul'da ilk deprem deneyimi AFAD'dan İstanbul'daki depremle ilgili önemli uyarı: Hasarlı binalara girmeyin Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki depremle ilgili yeni açıklama: Şu an korkacak bir şey yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 15:47:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]