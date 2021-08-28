Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Bosna Hersek ve Karadağ 'daki resmi ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü.

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları için ikinci bir dadı tuttu! Aylık maaşı dudak uçuklattı