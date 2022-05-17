Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

17.05.2022 19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği taziye ziyaretinin ardından özel uçak "TUR" ile saat 19.40'ta Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği taziye ziyaretinin ardından özel uçak "TUR" ile saat 19.40'ta Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da yurda döndü.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - Son Dakika
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