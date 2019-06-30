Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz Türk milletinin yurt dışındaki gücüdür,...

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- Türk Toplumuyla Buluşma Programı Programa katılanlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:44 Kaynak: AA
- Türk Toplumuyla Buluşma Programı
Programa katılanlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya
Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu. (1)
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