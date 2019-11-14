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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan insanımızın karşılaştığı sıkıntılar farklılaştı"
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan insanımızın karşılaştığı sıkıntılar farklılaştı" "Teröre bulaşmadığı, ülkesine ihanet etmediği sürece yurt dışında yaşayan her kardeşimizi, kökenine, mezhebine bakmadan bağrımıza bastık" "Türkiye'nin her alanda elde ettiği başarılar sizlerin...
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:49 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan insanımızın karşılaştığı sıkıntılar farklılaştı"
"Teröre bulaşmadığı, ülkesine ihanet etmediği sürece yurt dışında yaşayan her kardeşimizi, kökenine, mezhebine bakmadan bağrımıza bastık"
" Türkiye'nin her alanda elde ettiği başarılar sizlerin buradaki konumunu da daha iyi bir yere taşıyor"
"İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede her zaman yanınızdayız"
"Sizlerden 14 asırlık medeniyet müktesabatımızı evlatlarınıza aynı şekilde aktarmanızı istiyorum"
WASHİNGTON(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Merkezi'nde Türk vatandaşlara açıklamalarda bulundu.
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