Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan insanımızın karşılaştığı sıkıntılar farklılaştı"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yurt dışında yaşayan insanımızın karşılaştığı sıkıntılar farklılaştı' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan insanımızın karşılaştığı sıkıntılar farklılaştı"

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan insanımızın karşılaştığı sıkıntılar farklılaştı" "Teröre bulaşmadığı, ülkesine ihanet etmediği sürece yurt dışında yaşayan her kardeşimizi, kökenine, mezhebine bakmadan bağrımıza bastık" "Türkiye'nin her alanda elde ettiği başarılar sizlerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan insanımızın karşılaştığı sıkıntılar farklılaştı"

"Teröre bulaşmadığı, ülkesine ihanet etmediği sürece yurt dışında yaşayan her kardeşimizi, kökenine, mezhebine bakmadan bağrımıza bastık"

" Türkiye'nin her alanda elde ettiği başarılar sizlerin buradaki konumunu da daha iyi bir yere taşıyor"

"İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede her zaman yanınızdayız"

"Sizlerden 14 asırlık medeniyet müktesabatımızı evlatlarınıza aynı şekilde aktarmanızı istiyorum"

WASHİNGTON(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Merkezi'nde Türk vatandaşlara açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışında yaşayan insanımızın karşılaştığı sıkıntılar farklılaştı

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:49 Kaynak: İHA
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