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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur."
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