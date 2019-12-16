Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:02 Kaynak: AA
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