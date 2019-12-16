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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen İsviçre’ye Göç’ün 50. Yıldönümü Kutlama Törenine katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü Kutlama Törenine katıldı.
Yurt dışında yaşayan her Türk vatandaşının Türk milletinin temsilcisi olduğunu belirten Erdoğan, "(Kendilerinin) 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:53
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