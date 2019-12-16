Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen İsviçre’ye Göç’ün 50. Yıldönümü Kutlama Törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü Kutlama Törenine katıldı.


Yurt dışında yaşayan her Türk vatandaşının Türk milletinin temsilcisi olduğunu belirten Erdoğan, "(Kendilerinin) 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur." dedi.

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Türkiye, İsviçre, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:53 
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