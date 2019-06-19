Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışındaki onca mahfil, İstanbul'u kimin yöneteceğiye niçin bu kadar...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışındaki onca mahfil, İstanbul'u kimin yöneteceğiye niçin bu kadar yakından ilgileniyor?
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:11 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışındaki onca mahfil, İstanbul
'u kimin yöneteceğiye niçin bu kadar yakından ilgileniyor? Biz, Londra
'ya, Berlin
'e, Paris
'e, Viyana
'ya, Amsterdam
'a, Brüksel
'e kimin belediye başkanı seçildiğiyle uğraşıyor muyuz?"
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