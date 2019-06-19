Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışındaki onca mahfil, İstanbul'u kimin yöneteceğiye niçin bu kadar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışındaki onca mahfil, İstanbul'u kimin yöneteceğiye niçin bu kadar...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışındaki onca mahfil, İstanbul'u kimin yöneteceğiye niçin bu kadar yakından ilgileniyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışındaki onca mahfil, İstanbul'u kimin yöneteceğiye niçin bu kadar yakından ilgileniyor? Biz, Londra'ya, Berlin'e, Paris'e, Viyana'ya, Amsterdam'a, Brüksel'e kimin belediye başkanı seçildiğiyle uğraşıyor muyuz?"
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:11 Kaynak: AA
Brüksel, Amsterdam, İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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