Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadelede diğer ülkelerden neredeyse hiç destek alamıyoruz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadelede diğer ülkelerden neredeyse hiç destek alamıyoruz ama milletimiz bize yeter."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yürüttüğümüz mücadelede diğer ülkelerden neredeyse hiç destek alamıyoruz ama milletimiz bize yeter."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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