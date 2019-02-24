Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yürüyen Merdivene Tersten Binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' Diyen, İstiklal...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkan'a böylesi bir ittifak yakışır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane
'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkan'a böylesi bir ittifak yakışır."
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:40 Kaynak: AA
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