Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yürüyen Merdivene Tersten Binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' Diyen, İstiklal...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yürüyen Merdivene Tersten Binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' Diyen, İstiklal...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkan'a böylesi bir ittifak yakışır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkan'a böylesi bir ittifak yakışır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:40 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP Genel Başkanı Aksakal: Erdoğan Görüşmek İstedi, Kabul Etmedim Genç Girişimci, Erdoğan'la Görüşebilmek İçin İzmir'den Ankara'ya Yürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Demirtaş'ın Videosunu İzletti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Teşekkür Telefonu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 19:45:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yürüyen Merdivene Tersten Binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' Diyen, İstiklal...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]