Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu (2)

52 dakika önce

Yusufeli Barajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Yusufeli Barajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:01 Kaynak: AA
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