Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu (1)

46 dakika önce

Yusufeli Barajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulunması ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Yusufeli Barajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulunması ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:06 Kaynak: AA
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