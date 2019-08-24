Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu (1)
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Yusufeli Barajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulunması ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:06 Kaynak: AA
Yusufeli Barajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulunması ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu.
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