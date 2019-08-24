Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yusufeli Barajı'nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Vatandaşlardan genel görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Vatandaşlardan genel görüntü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti. (1)
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