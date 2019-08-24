Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yusufeli Barajı'nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yusufeli Barajı'nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı...

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Vatandaşlardan genel görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi

Vatandaşlardan genel görüntü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti. (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:42 Kaynak: AA
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