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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusufeli'de

11 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusufeli'de, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra belediye başkanlığında geçti. Erdoğan, belediyeye gelişinde Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhuriyet Meydanı, Yusufeli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:36 Kaynak: AA
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