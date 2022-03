Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yuvarlak masada yer beğenmeyenlere millet gereken yeri gösterecektir - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yuvarlak masada yer beğenmeyenlere millet gereken yeri gösterecektir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Öyle yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere millet gereken yeri gösterecektir. Bak burada böyle bir sıkıntı var mı? Evelallah omuz omuza istikbale yürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Ankara'nın mazi ile ati arasında kurdukları köprünün kilit taşı olduğunu belirten Erdoğan, "AK Parti olarak bizim için de Ankara daima özel, önemli, kritik bir yer olmuştur. Hamdolsun Ankara, ilk günden beri bize sahip çıkmış, destek vermiş, dağ gibi yanımızda durmuştur. Milletimizin asırlık demokrasi ve kalkınma özlemlerini hayata geçirme sorumluluğunu üstlenmiş AK Parti kadrolarının öncü lokomotiflerinden biri de Ankara teşkilatıdır" ifadelerini kullandı.

Ankara teşkilatının geçen yıl yaptığı 83 bin 600 yeni üye ve toplamda ulaştığı 788 bin üyeyle şehirdeki tüm siyasi partilerin toplamının kat ve kat üzerinde bir başarıya imza attığını belirten Erdoğan, "İnşallah Ankara, 2023 seçimlerinde hem sandıklara sahip çıkarak hem sandıkları AK Parti ve Cumhur İttifakı oylarıyla patlatarak kendine yakışanı yapacaktır. Sevgili gençler, sizleri anlıyorum, sizleri biliyorum" dedi. Erdoğan, sözlerinin devamında partililere şöyle seslendi: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? 2053 vizyonu için gönüller kazanmaya hazır mıyız? Ülkemizi çeyrek asır geriye götüme hevesinde olanların rüyalarını kabusa çevirmeye hazır mıyız? Ankara, Türkiye'nin 2 asırlık demokrasi ve kalkınma hamlesini bir kez daha kesintiye uğratmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız ?" 'MASADA YER BEĞENMELERE MİLLET GEREKEN YERİ GÖSTERECEKTİR'Partililerde kararlılık, azim ve beraberlik olduğu sürece kimsenin AK Parti'nin önünü kesmeye gücünün yetmeyeceğini belirten Erdoğan, "Öyle yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir. Bak burada böyle bir sıkıntı var mı? Evelallah omuz omuza istikbale yürüyoruz. Kardeşlerim demokrasi tarihimize baktığımızda tek parti faşizminden beri sarkacın milli iradeyle, darbe ve vesayet arasında gidip geldiğine şahit oluyoruz. Ülkemizde milli iradenin en güçlü ve kesintisiz hüküm sürdüğü dönem, bizim dönemimizdir" dedi.'SİYASETTE PROJE MİLLİ İRADEYE TEHDİTTİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek seçimde bugüne kadarki seçimlerde gösterilenden daha fazla gayret ve çalışma beklediğini söyledi. Bu süreçte elde edilecek kazanımlar ile uğranılacak kayıpların sadece AK Parti ve AK Partililerin olmayacağına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Her bir vatandaşımızın, hem bugünkü hayatını hem kendisinin ve evlatlarının geleceğini doğrudan ilgilendirecek kararların verileceği, tercihlerin yapılacağı bir süreçten geçiyoruz. Rusya, Ukrayna arasındaki gelişmeleri görüyorsunuz değil mi? Düştükleri durumu görüyorsunuz değil mi? Bizler bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin önünde iki yol vardır. Birincisi ülkemizin 20 yıldır büyük emekler, gayretler, fedakarlıklar sayesinde geldiği yerin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi, siyasi, diplomatik ve askeri olarak en büyük güçleri arasına girerek taçlandırmaktır. İkincisi 1990'lı yılların siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos, ekonomik çöküntü dönemlerine geri dönmektir. Dikkat ederseniz 28 Şubat ittifakı çatısı altında bir araya gelenler o masaya oturtma cesareti, samimiyeti, harbiliği bulamadıkları ortaklarıyla birlikte ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda dişe dokunur en küçük bir teklif ortaya koyamıyor. Çünkü bunların bir araya geliş gayesi, ülkenin ve milletin sorularını çözmek, demokrasimizi güçlendirmek, kalkınmamızı hızlandırmak, vizyonumuzu genişletmek değildir. Bunların tek derdi, ülkenin ve milletin felaketi pahasına da olsa, kendilerine ajanslar vasıtasıyla verilen gündemi uygulamaktır. Proje şayet ortaya bir eser koyacaksanız iyidir ve gereklidir ama siyasette proje milli iradeye saygısızlıktır, hatta milli iradeye tehdittir. Bunların tanımı bu. Türkiye geçmişten beri her darbenin ardından vesayet dayatmalarıyla, benzer siyaset projeleri ile karşılaşmıştır. Milletimiz her seferinde bulduğu ilk fırsatta bu projeleri çöpe atmış, ülkenin yönünü kendi tarihine, kültürüne, değerlerine, ihtiyaçlarına, beklentilerine, hedeflerine uygun istikamete çevirmiştir. İnşallah bu seferki proje de milletimiz tarafından sandığa gömülecektir." '28 ŞUBAT İTTİFAKI PROJESİYLE ELDE EDEMEZLER'Gezi eylemleri, 17- 25 Aralık olayları ile terör eylemlerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olaylarıyla, 17- 25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimiyle, çukur eylemleriyle, sınırlarımıza yığılan terör örgütleriyle, 15 Temmuz'la, ekonomik tuzaklarla başaramadıklarını 28 Şubat ittifakı projesiyle elde edemezler, edemeyecekler. Türkiye'nin artık bu trojan siyasetiyle, bu virüs siyasetiyle, uzaktan kumanda siyasetiyle yönetilemeyecek, istikamet verilemeyecek bir ülke olduğunu dost düşman herkes bir kez daha görecektir. Biz hayatımızın hiçbir döneminde siyasette rekabetten kaçınmadık. Siyasette rekabet nasıl olur, siyasette rekabet yapılanın üzerine daha fazla nasıl konulacağı hususunda olur" dedi.'YOK ÖYLE YAĞMA'Erdoğan, 6 muhalefet partisinin açıkladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' taslağına ilişkin, "Hazırladıkları ne biliyor musunuz, aynen geriye dönüş. 'Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur.' Sadece bu örnek bile tek başına muhalefetin ülkenin hayati hiçbir meselesinde ön alıcı politika geliştiremeyeceğini, tutum ortaya koyamayacağını göstermeye yeterlidir" ifadelerini kullandı.Muhalefet partililerinin son dönemde yaşadığı sorunları anlatan Erdoğan, "Biz Türkiye'yi bu hastalıktan, bu arazdan, bu çarpıklıktan kurtarmak için 20 yılımızı harcadık. Şimdi bunlar filmi geriye sardırıp, 'Yeniden eskiye dönelim' diyorlar. Yok öyle yağma. Milletimiz, tıpkı eserlerimiz, bölgesel, küresel söz sahipliğimiz gibi demokratik yönetim sistemimizle ilgili kazanımların heba edilmesine müsaade etmeyecektir. Kendi aralarındaki güvensizliği, kendi aralarındaki rekabeti, kendi aralarındaki denge arayışını demokrasi kılıfına büründürerek pazarlamaya kalkanların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur. Daha kendi aralarındaki sıralamanın içinden çıkamayanların ülkenin ve dünyanın meselelerini anlamaları mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, muhalefetin ittifakının istikametinin belirsiz olduğunu belirterek, "Tartışmaların odağına koydukları cumhurbaşkanlığında daha 2023'teki adaylarının adını koyabilmiş değiller. Teklif ettikleri sistem ise cumhurbaşkanının seçim yöntemini bile ifade edemeyecek kadar pespaye bir çalışmadır. Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselelerini nasıl biz çözüysek bugünkü ve bundan sonraki sorunların çözüm adresi de biziz. Şayet bu ülkede AK Parti ve Cumhur İttifakı yoksa, eserin de hizmetin de çözümün de dirayetli karalı yönetimin de mümkün olamayacağını bizzat karşımızdaki fotoğraf gösteriyor" diye konuştu.

