Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzde 52 Oy Almış Bir Partimiz Var"
1 saat önce
- AK Parti Genel Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'balkon konuşması' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkılarına eşlik etmesiANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinin balkonundan vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:03 Kaynak: AA
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