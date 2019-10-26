Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2 madalyayla dönmeyi başarı sayamayız. Daha iyisini yapabilecek potansiyele, kabiliyete sahip olduğumuzu biliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2 madalyayla dönmeyi başarı sayamayız. Daha iyisini yapabilecek potansiyele, kabiliyete sahip olduğumuzu biliyoruz."
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