Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2 madalyayla dönmeyi başarı sayamayız. Daha iyisini yapabilecek potansiyele, kabiliyete sahip olduğumuzu biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2 madalyayla dönmeyi başarı sayamayız. Daha iyisini yapabilecek potansiyele, kabiliyete sahip olduğumuzu biliyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:14 Kaynak: AA
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