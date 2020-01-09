Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur"

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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