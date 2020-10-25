Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir ama biz orada o mazlum milletin davetiyle varız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir ama biz orada o mazlum milletin davetiyle varız"

AK Parti 7. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

AK Parti 7. Olağan İl Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (3) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyayı yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar. Varsın koysunlar, durmak yok yola devam." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir ama biz orada o mazlum milletin davetiyle varız."

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