Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zalimi Başarılı Kılan Kendi Gücü Değil, Karşısındakilerin Zaafıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zalimi Başarılı Kılan Kendi Gücü Değil, Karşısındakilerin Zaafıdır"

54 dakika önce

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:26 Kaynak: AA

Beştepe, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turizmin Ekonomik Büyümeye Katkısı Yüzde 4,3 Olan Türkiye, Devleri Solladı Evinde Komaya Giren Genç Basketçi, Hastanede Öldü

Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:20:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zalimi Başarılı Kılan Kendi Gücü Değil, Karşısındakilerin Zaafıdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]