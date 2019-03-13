Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zalimler Karşısında Asla Eğilmeyeceğiz"
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- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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