CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ZAMAN YATIRIM ZAMANIDIR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ZAMAN YATIRIM ZAMANIDIR (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ZAMAN YATIRIM ZAMANIDIR (1)

7 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. etap açılış törenini gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ZAMAN YATIRIM ZAMANIDIR (1), System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. etap açılış törenini gerçekleştirdi. Pendik'teki açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Tekonopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Metin Yerebakan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan bir yere dönüşecek. Türkiye'nin geleceği, teknolojide ve inovasyondadır. Geçen sene uygulamaya başladığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na gelen talep ümit verici seviyededir. Dünyanın en iyi üniversitelerinden, en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini, Türkiye'yi seçiyor" dedi.

Erdoğan, "Finansman maliyetlerinin düşmesiyle yatırım iklimi canlanmaya başladı. Otomobilden konuta her sektörde bunun işaretlerini görüyoruz. Ekonomiye güven atıyor. Üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı. Sanayi üretimimiz rekora imza attı. İmalat sanayinde siparişler artıyor. İç talep güçleniyor. Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki, zaman yatırım zamanıdır. Yatırım olacak ki üretim olsun ve istihdam artsın" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'un fethi öncesi yaşanan Kanlı Ay tutulması esnasında gökyüzü haritası işlenmiş, cam fanus içerisinde; gök cisimlerinin ufuk çizgisine göre konumunu ölçmek için Müslüman bilim adamları tarafından keşfedilen usturlab ile Roketsan tarafından geliştirilmiş, günümüz teknolojisinde aynı amaçla kullanılan ataletsel seyrüsefer ölçüm sistemi, küresel konumlama sistemi ve elektro-optik yıldız takip sistemi hediye edildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

Erdoğan'ın konuşması

Açılıştan görüntüler

Detaylar


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlahiyat profesörünün "Açılış duasını hiç bilmiyorum" sözleri Numan Kurtulmuş'u şaşırttı
Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa Putin posteri asılmasına izin verilmedi İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun 19 Mayıs'ta açılacağını duyurdu Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı

Son Dakika Haberleri
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 23:58:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ZAMAN YATIRIM ZAMANIDIR (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]