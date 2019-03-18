Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman Zaman 'Yalnız Adam' Rolü Oynadığımı Söyleyenler Oluyor.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman zaman 'yalnız adam' rolü oynadığımı söyleyenler oluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman zaman 'yalnız adam' rolü oynadığımı söyleyenler oluyor. Bunları doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum. Yalnız olan bir adam 82 milyon nüfuslu bir Türkiye'yi böyle bir konuma getiremez."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:46 Kaynak: AA
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