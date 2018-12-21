Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman Zaman Yanlış İddialarla İstismar Edilen Bireysel Krediler Konusunda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman Zaman Yanlış İddialarla İstismar Edilen Bireysel Krediler Konusunda...

5 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman zaman yanlış iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda da ülke olarak biz gayet iyi durumdayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman zaman yanlış iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda da ülke olarak biz gayet iyi durumdayız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:51 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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