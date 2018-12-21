Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman Zaman Yanlış İddialarla İstismar Edilen Bireysel Krediler Konusunda...
5 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman zaman yanlış iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda da ülke olarak biz gayet iyi durumdayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Zaman zaman yanlış iddialarla istismar edilen bireysel krediler konusunda da ülke olarak biz gayet iyi durumdayız"
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 03:51 Kaynak: AA
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