Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaten belediyenin meclisi kahir ekseriyetle AK Partili,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaten belediyenin meclisi kahir ekseriyetle AK Partili, başkanvekilliklerinin tamamı AK Partili, bu zaten seçilse bile vitrin süsü olarak görev yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaten belediyenin meclisi kahir ekseriyetle AK Partili, başkanvekilliklerinin tamamı AK Partili, bu zaten seçilse bile vitrin süsü olarak görev yapacak." - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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