CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

31.03.2022 20:49
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdikleri toplantının, sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti. İstanbul'daki müzakereler sonrası gerginliğin azaltılması yönünde birtakım işaretlerin verilmesini önemli bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da yaptığı ev sahipliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.


- İstanbul
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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