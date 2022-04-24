Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

24.04.2022 14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol'de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti. Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi.


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Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Müzakere, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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