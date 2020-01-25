Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız, adımlarımızı süratle... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız, adımlarımızı süratle...
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız, adımlarımızı süratle atacağız."
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız, adımlarımızı süratle atacağız."
Son Dakika Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı CNN Türk muhabirinin depremzedelerle tepki çeken diyaloğu: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar Son Dakika: Elazığ'da 5.1 ve 4.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi