CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZEYTİNBURNU'DA VATANDAŞLARLA SOHBET EDİYOR (1)
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Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:10 Kaynak: DHA
Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet ediyor. Korumalar da çocuklara oyuncaklar dağıtıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın gelişi
-Vatandaşlarla sohbeti
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