Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZEYTİNBURNU'DA VATANDAŞLARLA SOHBET EDİYOR (1)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZEYTİNBURNU'DA VATANDAŞLARLA SOHBET EDİYOR (1)

29 dakika önce

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZEYTİNBURNU'DA VATANDAŞLARLA SOHBET EDİYOR (1), System.String[]

Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet ediyor. Korumalar da çocuklara oyuncaklar dağıtıyor. 

Görüntü Dökümü:
---------------
-Erdoğan'ın gelişi
-Vatandaşlarla sohbeti 


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:10 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz Oğuz Haksever'in, Mikrofonunu Açık Kalması Sonucu Erdoğan İçin Sarf Ettiği Sözler Akıllara Diğer Canlı Yayın Kazalarını Getirdi! Bakan Selçuk ve Bakan Varank, Metalurji İşçileriyle Sahur Yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:39:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZEYTİNBURNU'DA VATANDAŞLARLA SOHBET EDİYOR (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]