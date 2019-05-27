Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu sahilinde iftar yaptı(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu sahilinde iftar yaptı(2)

3 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu sahilinde iftar yaptı(2), System.String[]
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Korumalar da çocuklara oyuncaklar dağıttı.  Yer sofrasına oturan Erdoğan, vatandaşlarla iftar yapıyor. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:12 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Kısıklı, Zeytinburnu, Güncel
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