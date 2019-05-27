Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnu sahilinde iftar yaptı(2)
3 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:12 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Kısıklı
'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu
'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme
Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Korumalar da çocuklara oyuncaklar dağıttı. Yer sofrasına oturan Erdoğan, vatandaşlarla iftar yapıyor.
- İstanbul
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla İftar Yaptı
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