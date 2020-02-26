Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan...

6 saat önce

Ak Parti TBMM Grup Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

Ak Parti TBMM Grup Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözde ve yaptığı her davranışta 'arkadaşlar' dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan...

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:07 Kaynak: AA
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