Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zillet İttifakı Liste Kavgalarının, Ayak Oyunlarının, Dövüşün, Çekişin...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir'den Beyoğlu'na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik."
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:53 Kaynak: AA
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