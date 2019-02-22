Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zillet İttifakı Liste Kavgalarının, Ayak Oyunlarının, Dövüşün, Çekişin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zillet İttifakı Liste Kavgalarının, Ayak Oyunlarının, Dövüşün, Çekişin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir'den Beyoğlu'na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:53 Kaynak: AA

İzmir, Beyoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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