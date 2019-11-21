Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankamız çiftçilerimizle kredide alışılmışın dışında bir dayanışmayı...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ziraat Bankamız çiftçilerimizle kredide alışılmışın dışında bir dayanışmayı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankamız çiftçilerimizle kredide alışılmışın dışında bir dayanışmayı...

6 saat önce

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziraat Bankamız çiftçilerimizle kredide alışılmışın dışında bir dayanışmayı...

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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