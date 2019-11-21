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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankamız çiftçilerimizle kredide alışılmışın dışında bir dayanışmayı...
6 saat önce
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:00 Kaynak: AA
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve katılımcılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir."
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