Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir."
Saray'a giden CHP'li iddiasını gündeme getiren Rahmi Turan'dan yeni yazı: Kaynağım endişelendi, söz verdim ismi unutacağım Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi kadınlarla fotoğraf çektirip not aldı